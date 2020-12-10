Darıca açıklarında arıza yapan tekne kurtarıldı - Son Dakika

Darıca açıklarında arıza yapan tekne kurtarıldı
10.12.2020 13:57
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli'nin Darıca ilçesi açıklarında makine arızası yapan teknedeki 4 kişi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli'nin Darıca ilçesi açıklarında makine arızası yapan teknedeki 4 kişi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Darıca açıklarında bir teknede arıza meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, makine arızası yapan ve içinde 4 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin, yedeklenerek Tuzla Balıkçı Barınağı'na çekildiği ifadelerine yer verildi.
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