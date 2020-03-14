Darıca Aşıroğlu Caddesi'ne geçici trafik düzenlemesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Darıca Aşıroğlu Caddesi'ne geçici trafik düzenlemesi - Son Dakika

Darıca Aşıroğlu Caddesi'ne geçici trafik düzenlemesi

6 saat önce

İSU altyapı ikinci etap çalışmaları kapsamında Darıca ilçesi Aşıroğlu Caddesi'nin bir bölümünde geçici trafik düzenlemesine gidilecek.

Darıca Aşıroğlu Caddesi'ne geçici trafik düzenlemesi, System.String[]

İSU altyapı ikinci etap çalışmaları kapsamında Darıca ilçesi Aşıroğlu Caddesi'nin bir bölümünde geçici trafik düzenlemesine gidilecek.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehrin daha sağlam bir alt yapıya sahip olabilmesi için çalışmalarına devam ediyor. İSU altyapı ikinci etap çalışmaları nedeniyle Darıca ilçesi Aşıroğlu Caddesi'nin Fesleğen Sokak kesişimi ile Atatürk Bulvarı kesişimi arasında kalan bölümü geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Sivil araçlar kapatılacak bölüm haricindeki diğer yolları kullanabilecek. Trafik düzenlemesi gereği vatandaşların sorun yaşamaması için bölgede hizmet veren 410 ve 501 no'lu toplu taşıma araçları geçici olarak mevcut güzergah-Aşıroğlu Cad. - Atatürk Bulv. - İstiklal Cad. - Aşıroğlu Cad. - Mevcut güzergah" şeklinde çalışacak.


Çalışmanın ikinci etabı 16 Mart 2020 Pazartesi günü başlayacak ve bölgede hizmet veren 410 ve 501 no'lu toplu taşıma araçlarının geçici güzergah uygulaması çalışma süresince devam edecek. Ayrıca sivil araçlar da çalışma süresince kapatılacak bölüm haricindeki diğer yolları kullanabilecek. Darıca Aşıroğlu Caddesi'ni kapsayan İSU alt yapı çalışmaları etap etap tamamlanarak devam edecek. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:34 Kaynak: İHA
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