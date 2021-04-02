Darıca, Avrupa Şampiyonası'na 10 sporcuyla katılıyor

6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası Şampiyonası, 8-11 Nisan tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecek. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü de turnuvaya toplamda 10 sporcu ile katılacak.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 8-11 Nisan tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası Şampiyonası'na hazırlanıyor. Turnuvaya Darıca'dan toplamda 10 sporcu katılacak. Turnuvada en yüksek puanı alarak birinci olan sporcular, dünya ve Avrupa şampiyonaları ile 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli takım adına Türkiye'yi temsil edecek. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları da 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası Şampiyonası'nda başarılı olarak Darıca'yı Milli Takım'da temsil etmek için mücadele edecek.

"Destek olmaya devam edeceğiz"

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül, kulüp olarak turnuvaya hazır olduklarını belirterek, en iyi sonucu elde etmek için mücadele edeceklerini söyledi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da sporculara başarılar dileyerek "Darıca Belediyesi olarak sporun her branşına destek olmaya devam edeceğiz. 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası Şampiyonası'na katılacak bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. İnanıyorum ki katılan bütün sporcularımız başarılı olacak ve ilçemizi milli takımda temsil etme hakkı kazanacak. Kulüp başkanımız, antrenörlerimiz ve sporcularımızın her zaman yanında olacağız" dedi. - KOCAELİ