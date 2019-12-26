Darıca Belediye Başkanı Bıyık AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Darıca Belediye Başkanı Bıyık AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Darıca Belediye Başkanı Bıyık AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Darıca Belediye Başkanı Bıyık AA'nın

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bıyık, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde H grubu 8. maçında Fransa ile A Milli Takım arasında oynanan maçta çekilen "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafı tercih eden Bıyık, yaşam kategorisinde İstanbul Çamlıca Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programın yer aldığı Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği "Çamlıca'da kandil akşamı" fotoğrafına oy verdi.

Bıyık, "haber" kategorisinde Bülent Ersöz'ün Tu¨rkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO tarafından satın alınan ve du¨zenlenen to¨renle Akdeniz'e dogˆru yola c¸ıkan Yavuz'un, C¸anakkale Bogˆazı'ndan gec¸tiği sırada çektiği "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" başlıklı fotoğrafı beğendi.

Oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Bıyık, fotoğrafları seçerken zorlandığını vurguladı.

Bıyık, emeği geçen AA çalışanlarını tebrik etti.

Muzaffer Bıyık, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:40 Kaynak: AA
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