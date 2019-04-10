Darıca Belediye Başkanı Bıyık, Gençlerle Buluştu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ortaokullar arası Siyer-i Nebi bilgi yarışmasının final programına katılarak gençlerle bir araya geldi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ortaokullar arası Siyer-i Nebi bilgi yarışmasının final programına katılarak gençlerle bir araya geldi.



Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Milli Eğitim Müdürlüğü, Darıca Müftülüğü ve İlim Yayma Cemiyeti'nin Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlediği Ortaokullar arası Siyer-i Nebi bilgi yarışmasının final programına katılarak gençlere başarılar diledi. Bıyık, programda yaptığı selamlama konuşmasında yeni dönemde gençlere yönelik önemli projeleri olduğunu söylerken, gençlerin her anlamda nitelikli insanlar olarak yetişmesi adına çalışacaklarına vurgu yaptı.



"Gençleri bakış açısı önemli"



Gerçekleşen programda konuşma yapan Başkan Bıyık, "İlçemizde güzel bir seçim dönemi geçirdik, Rabbim şükürler olsun ki bizlere belediye başkanlığını nasip etti. Bundan sonra ilçemize söz verdiğimiz projeleri teker teker hayata geçireceğiz. Gençlerimiz içinde önemli projelerimiz var, mahallelerimizde çok amaçlı spor salonları yaparak gençlerimizin ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler olarak yetişmesine olanak sağlayacağız. Devam eden iki adet spor salonunu kısa sürede tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunacağız. Kocaeli Büyükşehir Belediyemize devredilen askeri alanda büyükşehir ile birlikte çok güzel bir gençlik kampı projesini hayata geçireceğiz. Bu konuda siz gençlerin de fikir ve görüşlerini dinleyeceğiz. Gençlerin beklentilerini karşılamak için istişare içinde olacağız. Gençlerin bakış açısı bizler için önemli. Gençlerin vizyonuna ihtiyacımız var. Bu nedenle gençlerin her zaman yanında olacağız, değişik programlarda sizleri dinleyerek projelerimize yön vereceğiz. Yarışmalara katılan tüm gençlerimizi tebrik ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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