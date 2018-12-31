Darıca Belediye Başkanı Karabacak Bez Torba Dağıttı
1 saat önce
KOCAELİ(AA) - Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, naylon poşet kullanımının doğaya verdiği zararlara dikkati çekmek için vatandaşlara bez torba dağıttı.
KOCAELİ(AA) - Darıca
Belediye Başkanı Şükrü Karabacak
, naylon poşet kullanımının doğaya verdiği zararlara dikkati çekmek için vatandaşlara bez torba dağıttı. Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nde onaylanan ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olmasını içeren çevre yasasına Başkan Karabacak'tan destek geldi.
Karabacak, Bağlarbaşı
Mahallesi'nde kurulan semt pazarında alışveriş yapan vatandaşlara bez torba dağıttı
Naylon poşet kullanımının çevreye olan zararına ve kirliliğine dikkati çeken Karabacak, vatandaşlardan yeni yıldan itibaren bez torba kullanılmasını istedi. Bez torbaya ilgi gösteren vatandaşlar, Karabacak'a teşekkür etti.
Vatandaşların bez torbaya olan ilgisinden memnun olduğunu dile getiren Başkan Karabacak, bez torbaların hem çevreye faydalı olacağını hem de ekonomiye katkı sağlıyacağını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:07 Kaynak: AA
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