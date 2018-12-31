Son Dakika Haberleri: Darıca Belediye Başkanı Karabacak Bez Torba Dağıttı

Darıca Belediye Başkanı Karabacak Bez Torba Dağıttı

1 saat önce

KOCAELİ(AA) - Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, naylon poşet kullanımının doğaya verdiği zararlara dikkati çekmek için vatandaşlara bez torba dağıttı.

Darıca Belediye Başkanı Karabacak Bez Torba Dağıttı, System.String[]
KOCAELİ(AA) - Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, naylon poşet kullanımının doğaya verdiği zararlara dikkati çekmek için vatandaşlara bez torba dağıttı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanan ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olmasını içeren çevre yasasına Başkan Karabacak'tan destek geldi.

Karabacak, Bağlarbaşı Mahallesi'nde kurulan semt pazarında alışveriş yapan vatandaşlara bez torba dağıttı

Naylon poşet kullanımının çevreye olan zararına ve kirliliğine dikkati çeken Karabacak, vatandaşlardan yeni yıldan itibaren bez torba kullanılmasını istedi. Bez torbaya ilgi gösteren vatandaşlar, Karabacak'a teşekkür etti.

Vatandaşların bez torbaya olan ilgisinden memnun olduğunu dile getiren Başkan Karabacak, bez torbaların hem çevreye faydalı olacağını hem de ekonomiye katkı sağlıyacağını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:07 Kaynak: AA

Türkiye, Darıca, Şükrü Karabacak, Güncel
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