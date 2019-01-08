Darıca Belediyesi 2018'i Madalyalarla Doldurdu

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Karate branşında 2018 yılına damgayı vurdu, yıl içerisinde katıldığı yarışmalarda 12 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 21 madalya elde etti.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Karate branşında 2018 yılına damgayı vurdu, yıl içerisinde katıldığı yarışmalarda 12 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 21 madalya elde etti.



2017 yılında kurulan Darıca Belediyesi Karate Takımı, Gebze'nin marka ismi Adnan Şamdan ve öğrencilerini de bünyesine katarak kısa sürede Türkiye'nin marka kulübü haline gelmişti. Yurt içi ve yurt dışında elde ettiği başarılarla Kocaeli'nin gururu ve Türkiye'nin yüz akı olan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 2018 yılında toplamda 363 madalya elde etti. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve Kulüp başkanı Bekir Güven'in güçlü desteği, Teknik Direktör Adnan Şamdan ve Antrenör Ahmet Akçay'ın özverili çalışmalarıyla DARES Karate Takımı, tatamilerin korkulu rüyası haline geldi. Uluslararası Şampiyonalarda başta Türkiye'nin Yıldız sporcusu Eray Şamdan olmak üzere Milli Sporcularımızla Avrupa Şampiyonluğu, Üniversiteler Dünya Şampiyonluğu yaşayan DARES, katıldığı 13 Uluslararası organizasyonda 7 Altın, 7 Gümüş, 8 Bronz olmak üzere 22 madalya elde etti. Yıl içerisinde çeşitli kategorilerde düzenlenen 7 Türkiye Şampiyonası'nda ise Darıca Belediyesi 12 altın,3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 21 madalya elde etti.



DARES Kulüp Başkanı Bekir Güven yaptığı açıklamada 2019'un da Darıca'nın yılı olacağını belirterek, "Kulübümüzden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Şükrü Karabacak'ı mahcup etmeyerek, Darıca'yı zirveye taşımaya devam edeceğiz. Bu konuda teknik heyetimize ve sporcularımıza güvenimiz tam. Hedefimiz kulübümüzü zirveye tutmak ve bununla beraber Tokyo Olimpiyatlarında yer almaktır" dedi. - KOCAELİ

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