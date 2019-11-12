Son Dakika Haberleri: Darıca Belediyesi hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor
Son Dakika Güncel Darıca Belediyesi hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor - Son Dakika

Darıca Belediyesi hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediyesi, yeni bir uygulamayı hayata geçirerek Mobil Ruhsat ve Denetim aracıyla hizmet vermeye başladı.

Darıca Belediyesi hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediyesi, yeni bir uygulamayı hayata geçirerek Mobil Ruhsat ve Denetim aracıyla hizmet vermeye başladı.


Darıca Belediyesi, gönül belediyeciliği kapsamında yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla ilçede vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına Mobil Ruhsat ve Denetim aracıyla hizmet verilmeye başlandı. Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde faaliyete başlayan mobil ruhsat ve denetim hizmetiyle ilçe genelinde denetimi yapılan işyerlerinin ruhsat, tabela vergileri, çöp vergileri ve tahakkuk işleriyle ilgili vatandaşlar artık belediyeye gelmeden mobil hizmet aracıyla hizmet alabilecek.


Mobil ruhsat ve denetim aracını inceleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak istediklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi onların hayatını kolaylaştırmak için projeler geliştiriyoruz. Mobil ruhsat ve denetim aracımızla hizmeti vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. Gönül belediyeciliği anlayışıyla hareket ederek kaliteli ve doğru hizmeti vatandaşımıza en hızlı şekilde götürmek adına gönülden başlatmış olduğumuz yeni uygulamamız Darıca'mıza ve kıymetli vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - KOCAELİ

Zabıta Müdürlüğü, Muzaffer Bıyık, Darıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:40 Kaynak: İHA
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