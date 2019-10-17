Son Dakika Haberleri: Darıca Belediyesi meclisinden Mehmetçiğe asker selamı
Son Dakika Yaşam Darıca Belediyesi meclisinden Mehmetçiğe asker selamı

Darıca Belediyesi meclisinden Mehmetçiğe asker selamı

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı özel gündemiyle olağanüstü toplanan Darıca Belediyesi meclisi üyeleri görevini başarı ile sürdüren Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

Darıca Belediyesi meclisinden Mehmetçiğe asker selamı, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı özel gündemiyle olağanüstü toplanan Darıca Belediyesi meclisi üyeleri görevini başarı ile sürdüren Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.


Darıca Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekatı gündemiyle olağanüstü toplandı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın başkanlığında toplanan ve belediye meclis salonunda gerçekleşen toplantıya Darıcalılar yoğun ilgi gösterdi. Meclis salonu tıklım tıklım dolarken birçok vatandaş ayakta oturumu izledi. Meclis toplantısına AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ilçe başkanlarının yanı sıra Darıca İlçe Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meclis toplantısı öncesinde sandalyelere Türk bayrağı dağıtılırken salon da Türk bayraklarıyla süslendi.


Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Barış Pınarı Harekatıyla ilgili slayt izletildi. Daha sonra Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mecliste grubu bulunan partilerin ortak imzasıyla hazırlanan Barış Pınarı Harekatı'na destek bildirisini okuyarak, "40 yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen; bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekatı oluşturmaktadır" ifadelerine yer verdi.


Okunan bildiri daha sonra oylamaya sunuldu ve bütün parti gruplarının oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısının ardından Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'la birlikte AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ilçe başkanları ile bütün salon operasyondaki Mehmetçiklere asker selamıyla destek mesajı verdiler. - KOCAELİ

Barış Pınarı Harekatı, Muzaffer Bıyık, Darıca, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:10 Kaynak: İHA
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