Son Dakika Haberleri: Darıca Belediyesi'nde vezneler hafta sonu açık
Son Dakika Güncel Darıca Belediyesi'nde vezneler hafta sonu açık - Son Dakika

Darıca Belediyesi'nde vezneler hafta sonu açık

7 saat önce

Darıca Belediyesi'nde son günü 02 Aralık Pazartesi günü olan Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2. taksit ödemelerinin alınabilmesi için vezneler hafta sonu da açık olacak.

Darıca Belediyesi'nde vezneler hafta sonu açık, System.String[]

Darıca Belediyesi'nde son günü 02 Aralık Pazartesi günü olan Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2. taksit ödemelerinin alınabilmesi için vezneler hafta sonu da açık olacak.


Darıca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2. taksit ödemelerinin 02 Aralık Pazartesi günü sona ermesi dolayısıyla hafta sonu vezneleri açık tutacak. Darıca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, emlak, çevre temizlik, reklam ve vergi borçlarını ödemek isteyen vatandaşlar, 30 Kasım 2019 Cumartesi ve 01 Aralık 2019 Pazar günleri Darıca Belediyesi ana bina ve Adnan Menderes Kültür Merkezi'ndeki belediye veznelerinden ödemelerini yapabilecekler. - KOCAELİ

Aralık, Darıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 28 Kasım 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Genç Parti'den dikkat çeken "Cem Uzan" videosu: Bakalım uçakta yer var mı? Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 18:50:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Darıca Belediyesi'nde vezneler hafta sonu açık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]