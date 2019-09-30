Son Dakika Haberleri: Darıca Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı
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Darıca Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı

47 dakika önce

Darıca Belediyesi tarafından vatandaşlara, Darıca Belediyesi'nin ismini kullanıp yardım için para vaad eden dolandırıcılara inanmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Darıca Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı, System.String[]

Darıca Belediyesi tarafından vatandaşlara, Darıca Belediyesi'nin ismini kullanıp yardım için para vaad eden dolandırıcılara inanmamaları konusunda uyarıda bulundu.


Darıca Belediyesi son günlerde evleri dolaşarak "Belediyeden geldik diye kendilerini tanıtıp ve bağış ve yardım amaçlı para talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Darıca Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Darıca Belediyesi olarak vatandaşlardan hiçbir şekilde para talebinde bulunmamaktayız. Belediyeden geldiğini iddia ederek para talep eden kişilere itibar edilmemesini ve bu tür kişileri hemen güvenlik güçlerine bildirmenizi önemle rica ederiz. Bu tür ve benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalarını tavsiye ederiz" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

Darıca, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:54 Kaynak: İHA
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