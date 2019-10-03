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Darıca Belediyesi'nden işçilere müjde

44 dakika önce

Darıca Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı, belediye meclis salonunda gerçekleşti.

Darıca Belediyesi'nden işçilere müjde, System.String[]

Darıca Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı, belediye meclis salonunda gerçekleşti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında 2020 yılı bütçesi ve gelir gider tablosu belirlendi. 169 Milyon 862 bin TL olarak kabul edilen 2020 yılı bütçesiyle ilgili konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, önümüzdeki yıl hedeflenen bütçeyi en az yüzde 85 oranında gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Mecliste stratejik plan ve performans programı da yapılan oylamayla kabul edildi.


İşçilere zam müjdesi


Ekim ay meclisinde KHK'lı işçilere zam müjdesi de veren Başkan Bıyık, işçilere brüt 420 TL zam yapılacağını açıkladı. Emeğe saygı duyduklarını ifade eden Başkan Bıyık, "İşçi kardeşlerimize daha önce söz verdiğimiz gibi ücretlerinde iyileştirme yapıyoruz. 696 Sayılı KHK ile kamuya alınan personeller ile diğer çalışanlar arasında olan ücret dengesizliğini bir nebze olsa azaltmak ve hayat standartlarını iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Darıca Kent A.Ş Yönetimiyle birlikte yapmış olduğumuz titiz çalışma neticesinde belediye bütçesinin imkanları ölçüsünde maksimum tutar hesap edilerek toplam 514 çalışanımıza kişi başı brüt 420 TL ödeme yapılması kararlaştırılmıştır. Sosyal yardım paketi olarak belirlenen ücret 15 Ekim 2019 tarihi itibariyle ödenecektir" dedi. - KOCAELİ

Darıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:35 Kaynak: İHA
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