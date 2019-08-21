Darıca Belediyesi öğrenciler için fidan dağıtacak

Darıca Belediyesi ve Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle ilçede birinci sınıfa başlayacak 3 bin 750 öğrenci ve 2 bin 600 öğretmen için kendi adlarına birer fidan dağıtımı gerçekleşecek.



Darıca Belediyesi ve Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Milli Ağaçlandırma programı çerçevesinde ortak protokol imzalandı. İmzalanan protokolle birlikte Darıca'da ilkokulda öğrenim gören yaklaşık 3 bin 750 birinci sınıf öğrencisi ve 2 bin 600 öğretmen için kendi adlarına birer adet fidan dağıtılacak. "Her Çocuk Bir Gelecektir, Gelecek İçin Bir Fidan" etkinliği için dağıtılacak fidanlar okulların açıldığı ilk gün öğrencilerin isimleriyle birlikte sıralarında hazır bulunacak. Öğrencilere fidanların dikimi ve büyütülmesi konusunda eğitimin de verileceği etkinlik okulların açılmasıyla birlikte hayata geçirilecek.



İşbirliği ile yeşili korumak istediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortak hareket ederek Darıca'da ilkokul 1. Sınıfa başlayacak ve Darıca'da görev yapan tüm öğretmenlerimizin katılımıyla Darıca'da fidan dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bu işbirliği ile Darıca'mızın ve ülkemizin yeşil dokusunun geliştirilmesine katkıda bulunmak, etkinliğimize katılacak öğrencilerimizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, öğrencilerin çevreye duyarlı bir birey olarak yetişmesini sağlamak, toplumda çevre koruma konusunda farkındalığı arttırmak ve kamu kurumları arasında işbirliğini arttırmayı amaçlıyoruz" dedi



İlkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanacak proje hakkında bilgiler de veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız projenin ismi İlk Harf Ormanı olarak planlandı. İlkokula başlayacak öğrencilerimizin kendi adlarını yaşatacakları fidanların bulunduğu saksıların üzerinde Bir Fidan Bizden Bir Orman Sizden yazısı yer alacak. Okulların açıldığı ilk gün sıralarının üzerinde fidanları hazır olacak. Öğrenciler ilkokulu bitirinceye kadar 4 yıl boyunca fidanlarına bakıp büyütecekler. Böylece her bir öğrencimizde ağaç ve orman sevgisini aşılayacağız. Geleceğimiz için yeşilin öneminin farkındayız. Darıca'da hayata geçireceğimiz bu uygulamayla birlikte ağaçlandırma için de güzel bir adım atacağız" diye konuştu. - KOCAELİ