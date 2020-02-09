Darıca Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Darıca Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Darıca Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı

6 saat önce

Darıca Belediyesi, kar yağışı nedeniyle yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarında beslenme noktaları oluşturdu ve sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.

Darıca Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı, System.String[]

Darıca Belediyesi, kar yağışı nedeniyle yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarında beslenme noktaları oluşturdu ve sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.


Darıca Belediyesi, son günlerde yaşanan soğuk ve kar yağışlı hava dolayısıyla yiyecek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçti. İlçe genelinde farklı noktalarda beslenme noktaları oluşturan Darıca Belediyesi Zabıta ekipleri, hava şartlar nedeniyle yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yiyecek ve içecek bıraktı. Sokak hayvanlarına uygun ortam oluşturmak ve yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Onlar bizim sevimli dostlarımız. Onların da haklarına saygı duyuyoruz. Küçük ve sevimli dostlarımızın ihtiyaçları için, onların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zabıta müdürlüğümüz ve veterinerlerimizle bakımlarını yapıyoruz. Oluşturduğumuz beslenme noktalarında yiyecek içecek bulamayan minik dostlarımız için mama bırakıyoruz. Birlikte yaşadığımız ve dünyayı birlikte paylaştığımız sokak hayvanları için beslenme noktalarının sayısını daha da arttırarak çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.


Darıca Belediyesi'nin kış aylarının soğuk geçtiği son günlerde sokak hayvanlarının unutulmaması ve beslenme noktaları oluşturması vatandaşların da takdirini topladı. Darıcalılar, duyarlı davranışı için Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a teşekkür ettiler. - KOCAELİ

Zabıta, Darıca, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Van'da eğitime bir gün ara verildi
Uludağ'da tatilciler karlar altında kalan araçlarını böyle aradı Son dakika: Eğitime kar engeli! Van'dan sonra Trabzon ve Rize'de de okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

Son Dakika Haberleri
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı
19:16 Saba Tümer'den çok konuşulacak açıklama: David Beckham'la aynı yatakta yattım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 20:30:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Darıca Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]