Darıca Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Darıca Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Darıca Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı

6 saat önce

Darıca'da dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Darıca Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarını unutmayarak, beslenme noktalarına amam bırakıyor.

Darıca Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı, System.String[]

Darıca'da dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Darıca Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarını unutmayarak, beslenme noktalarına amam bırakıyor.


Darıca Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında tedbirleri arttırırken vatandaşlara da evde kalmaları çağrısında bulunuyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla ilçe genelinde tedbirler arttırılırken, sokak hayvanları için de çalışma başlatıldı. Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Hayvan sağlığı ve refahı ekibi tarafından sokak hayvanları aç kalmasın diye Darıca'nın çeşitli noktalarında oluşturulan beslenme noktalarına gıda, mama ve su bırakılıyor. Darıca Belediyesi'nden yapılan açıklamada da "Siz evde kalsanız da biz sevimli dostlarımızı unutmuyoruz. Piri Reis ve Cami Mahallemizde bulunan 3 adet beslenme noktasına belirli aralıklarla su, gıda ve mama bırakıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KOCAELİ

Muzaffer Bıyık, Darıca, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:06 Kaynak: İHA

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