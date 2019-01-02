Son Dakika Haberleri: Darıca'da 2018'de Bin 409 Kişi Evlendi

Darıca'da 2018'de Bin 409 Kişi Evlendi

58 dakika önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2018'de, 107'si yabancı bin 409 çift dünya evine girdi.

Darıca'da 2018'de Bin 409 Kişi Evlendi, System.String[]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2018'de, 107'si yabancı bin 409 çift dünya evine girdi.

Adnan Menderes Kültür Merkezi hizmete girdiği 2015'ten bu yana nikah ve düğünler için vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Nikah salonlarının yanı sıra Sancaktepe Sosyal Tesisleri, Sevgi Parkı ve Bayramoğlu gibi doğal güzelliklerin yer aldığı alanlar da yeni evli çiftlerin fotoğraf çekimi için tercih ettiği mekanlar oldu.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak da genç çiftlerin kimi zaman nikah akitlerini gerçekleştirerek, kimi zaman da nikahlarına şahitlik ederek mutlu günlerinde yeni evli çiftlerin yanında oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:36 Kaynak: AA

Adnan Menderes, Kocaeli, Darıca, Güncel
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