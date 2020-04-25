Darıca'da 5 bin gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Darıca'da 5 bin gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor - Son Dakika

Darıca'da 5 bin gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

6 saat önce

Darıca Belediyesi Ramazan ayında 5 bin vatandaşa gıda kolisi ulaştırırken, her gün 2 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyor.

Darıca'da 5 bin gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor, System.String[]

Darıca Belediyesi Ramazan ayında 5 bin vatandaşa gıda kolisi ulaştırırken, her gün 2 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyor.


Darıca Belediyesi, Ramazan ayı için hazırlıklarını bitirdi. Bu yıl sokak iftarları ve toplu organizasyonların korona virüs nedeniyle yapılmayacak olmasından dolayı Darıca Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatabilmek için çalışmalarını arttırdı. Her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımı yapan Darıca Belediyesi bu yıl da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayacak. Sosyal belediyecilik anlayışıyla Ramazan ayı boyunca her gün 2 bin kişiye sıcak yemek dağıtacak olan Darıca Belediyesi, yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan'ın ruhunu vatandaşlarla birlikte yaşayacak. Darıca Belediyesi, hayırseverlerin de katkısıyla Ramazan ayı boyunca yaklaşık 5 bin gıda kolisi dağıtımı yapacak.


Konuyla ilgili açıklama yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Bu yıl korona virüs salgını nedeniyle Ramazan boyunca tedbirleri devam ettireceğiz. Ramazan birlik beraberlik duygusunun en yoğun şekilde yaşandığı aydır. Her ne kadar iftar sofralarında kalabalıklar halinde bir araya gelemeyecek olsa da kalplerimiz birlikte olacak. Ramazan ayında farklı etkinliklerle birlikte olacağız. İftar programları ve diğer etkinlikleri maalesef yapamayacağız ama sosyal medya üzerinden farklı ve özel etkinliklerimiz olacak. Ramazan'ın bereketini hep birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Darıcalı hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Yüce Allah'tan bizleri birlik, berberlik ve sağlık içerisinde Ramazan Bayramı'na kavuşturmasını niyaz ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Darıca, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 11:16 Kaynak: İHA

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