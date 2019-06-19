Son Dakika Haberleri: Darıca'da 600 çocuk erkekliğe ilk adımı atacak
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Darıca'da 600 çocuk erkekliğe ilk adımı atacak

1 saat önce

Darıca Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Sünnet Şöleni, 22 Haziran Cumartesi günü Darıca Sahilde gerçekleşecek.

Darıca'da 600 çocuk erkekliğe ilk adımı atacak, System.String[]
Darıca Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Sünnet Şöleni, 22 Haziran Cumartesi günü Darıca Sahilde gerçekleşecek.

Darıca Belediyesi'nin geleneksel Sünnet Şöleni'nde 600 çocuk erkekliğe ilk adımı atacak. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sünnet Şöleni, 22 Haziran Cumartesi günü saat 19.30'da Darıca sahilde bulunan amfi tiyatroda gerçekleştirilecek.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Sünnet Şöleni öncesinde sünnet olan çocuklar ve aileleriyle Darıca Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelecek. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak olan konvoy belirlenen güzergahta şehir turu attıktan sonra sahile ulaşacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da çocuklarla birlikte konvoya katılacak. Konvoyun ardından Mevlid-i Şerif ve Kuran-ı Kerim tilaveti okunacak. Sünnet şöleni daha sonra Mehteran gösterisi ile devam edecek. Bütün masrafları ve kıyafetleri Darıca Belediyesi tarafından karşılanan çocuklara sünnet hediyeleri dağıtılacak. Şölen mevlit yemeği sona erecek. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:03 Kaynak: İHA
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