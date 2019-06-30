Son Dakika Haberleri: Darıca'da asfalt seferberliği
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Darıca'da asfalt seferberliği

1 saat önce

Darıca'da yol bakım ve onarım ekipleri hummalı bir şekilde çalışarak bozulan yolları onarıyor.

Darıca'da asfalt seferberliği, System.String[]
Darıca'da yol bakım ve onarım ekipleri hummalı bir şekilde çalışarak bozulan yolları onarıyor.

Darıca'da bozulan yollar hummalı bir şekilde onarımdan geçiyor. Sokaklardaki çukurların kapatılması için asfalt yama ekipleri 7/24 seferber olmuş durumda. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla bozulan yolların bakım ve onarımı için özel bir ekip kurulurken oluşturulan ekip, vatandaşlardan gelen şikayet ve taleplere anında müdahale ediyor. Vatandaştan gelen talep ve şikayetler bir havuzda toplanırken Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, başvuruları inceleyerek işleme alıyor. Cadde ve sokaklarda meydana gelen dezenformasyonları onararak çözüme kavuşturan Darıca Belediyesi'nin yeni uygulaması vatandaşlar tarafından da beğeni topluyor.

Bozuk yolları onarılıyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sokaklardaki çukurların bir an önce kapatılması için talimat verirken önceliklerinin insanların hayatını kolaylaştırmak olduğunu vurguladı. Başkan Bıyık, "Seçimden önce vatandaşlarımızdan en çok bozuk yollar ve sokaklardaki çukurlardan şikayet alıyorduk. Biz de seçim beyannamemizde sokaklardaki çukurların kapanması için ekip kuracağımızın sözünü vermiştik. Seçimden hemen sonra belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz özel ekiple sokaklardaki çukurlara anında müdahale etmeye başladık. Darıca'da yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Vatandaşın evinin önündeki çukuru kapatamadıktan sonra yapacağımız hiçbir projenin önemi kalmıyor. İnsan merkezli belediyecilik anlayışını her alanda uygulayacağız" dedi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:33 Kaynak: İHA
Fen İşleri Müdürlüğü, Muzaffer Bıyık, Darıca, Güncel
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