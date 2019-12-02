Darıca'da asfalt seferberliği devam ediyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla oluşturulan asfalt yama ve yol bakım ekibi tarafından ilçe genelinde başlatılan asfalt çalışması hız kesmeden devam ediyor.



Darıca Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Darıca'nın bütün mahallelerinde kış gelmeden başlayan çalışmalar hummalı bir şekilde hız kesmeden sürüyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan asfalt yama ve yol bakım ekibi tarafından Darıca'nın bütün mahallelerinde bozuk yollar onarılıyor.



Sokaklardaki çukurlar kapatılacak



Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da zaman zaman asfalt çalışmalarını bizzat takip ederek çalışmaları inceliyor. Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için sokaklardaki çukurların kapatılacağını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıcalı vatandaşlarımıza bir söz vermiştik. Darıcalıların hayatını kolaylaştıracak işlere imza atacağız. Sokaklardaki çukurları kapatmak önceliğimiz. Darıca'nın bütün mahallelerinde cadde cadde, sokak sokak planladığımız takvime göre asfalt çalışmalarımız sürüyor. Ekiplerimiz yoğun bir mesai harcayarak hummalı bir çalışmayla bozuk yolları onarıyor" diye konuştu. - KOCAELİ