Darıca'da bir sokak karantinaya alındı - Son Dakika

Darıca'da bir sokak karantinaya alındı
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü sokak karantinaya alındı.
Darıca Emek Mahallesi Yükselen Sokak'ta 6 pozitif vaka tespit edildi. Darıca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca sokağın 7 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Polis ve zabıta ekipleri, sokağın girişlerini bariyerlerle kapatarak, önlem aldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılan sokakta, Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak.