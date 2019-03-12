Son Dakika Haberleri: Darıca'da "Botanik Park" Açıldı

Darıca'da "Botanik Park" Açıldı

1 saat önce

Darıca Belediyesi tarafından Emek Mahallesi'nde yapılan Botanik Park, törenle hizmete açıldı.

Darıca'da
Darıca Belediyesi tarafından Emek Mahallesi'nde yapılan Botanik Park, törenle hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, açılışta yaptığı konuşmada, AK Parti kadrolarının hizmette yarıştığını ifade ederek, "Öylesine güzel hizmetler oldu ki, bundan sonrada daha büyük işler olması için birliğimizi ve beraberliğimiz bozmayalım. Mahallelerimize yaptığımız bu hizmetlerin devam edeceğine inanıyorum. Sizler bizlere hep dua ettiniz, oy verdiniz, destek oldunuz. Birlik ve beraberlik içinde 15 yılı geçirdik. Bu zaman dilimi nedeniyle sizlerden helallik almak isterim. Bir eksiğimiz ve hatamız olduysa hakkınızı helal ediniz." diye konuştu.

Hava şartlarının uygun olması halinde Darıca Balyanoz Koyu'nun açılışını cumartesi günü yapacaklarını aktaran Karabacak, Halkalı- Gebze banliyö hattının hizmete girdiğini, proje kapsamında Darıca istasyonunu tamamladıklarını sözlerine ekledi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Botanik Park'ın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:27 Kaynak: AA

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