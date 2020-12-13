Darıca'da çöp konteynerleri yer altına alınıyor - Son Dakika

Darıca Belediyesince çöp konteynerlerinin yer altına alınması çalışmaları devam ediyor.

Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi'nde çalışmaların tamamlanmasının ardından ekiplerin Darıca merkezindeki faaliyetleri sürüyor.

Merkezde çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ekiplerden bilgi aldı.

Darıcalıların her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade eden Bıyık, seçim beyannamesinde yer alan prestij cadde uygulamaları kapsamında çöp konteynerlerinin yer altına alınması çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Bıyık, merkezde çalışmaların farklı noktalarda sürdüğünü dile getirerek, "Tek amacımız daha modern, daha yaşanabilir Darıca inşa etmek. Bunun için ekiplerimizle canla başla çalışıyoruz. Diğer caddelerimizde de belirlenen program dahilinde yer altına alma işlemi devam edecek. Söz verdiğimiz gibi Darıca genelinde prestij cadde uygulamalarını hayata geçireceğiz." diye konuştu.