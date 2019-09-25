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Darıca'da çöp taksiler hizmete başladı

14 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediyesi geçtiğimiz ay kendi öz kaynaklarıyla satın aldığı çöp taksilerle, eski mobilya ve kullanılmayan koltukların çöpe atılmadan yeniden ekonomiye kazandırılması adına örnek bir uygulamayı hayata geçirdi.

Darıca'da çöp taksiler hizmete başladı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediyesi geçtiğimiz ay kendi öz kaynaklarıyla satın aldığı çöp taksilerle, eski mobilya ve kullanılmayan koltukların çöpe atılmadan yeniden ekonomiye kazandırılması adına örnek bir uygulamayı hayata geçirdi.


Darıca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen "Çöp Taksi" uygulaması ile vatandaşların kullanmadığı mobilya ve benzeri evsel atıklar bir telefonla kapılarından alınarak geri dönüşümle tekrar ekonomiye kazandırılacak. Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların, belediyeyi arayarak isim ve adres bilgilerini vermesi isteniyor.


Darıca'da ilk defa uygulanan Çöp Taksi uygulaması hakkında bilgi veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Kendi öz kaynaklarımızla aldığımız çöp araçlarına verdiğimiz kiralama maliyetini ilçemizde yatırıma dönüştürmeyi planlıyoruz. Çöp Taksi Uygulaması ile vatandaşlarımızın kullanmadığı mobilya benzeri eşyalarını evlerinden alarak geri dönüşüme kazandırıyoruz. Vatandaşlarımız 7/24 arayabilecek ve ulaşabilecekler. Çöp taksiler ayrıca, kamyonların giremediği dar sokaklarda da faaliyet verecek" dedi. - KOCAELİ

Darıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:54 Kaynak: İHA
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