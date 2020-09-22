Darıca'da çöpler yer altına alınıyor - Son Dakika

Darıca Belediyesi tarafından başlatılan çalışma ile caddelerde bulunan çöp konteynerleri, yer altına alınıyor.

Darıca'da çöp konteynırlarının yer altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Çevre temizliğini sağlamak ve görüntü kirliliğine son vermek için ilçe genelinde ana caddelerde belirlenen program dahilinde konteynerler yer altına alınması devam ediyor. İlk olarak Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Aşıroğlu Caddesi'nde başlatılan uygulamada, ilçe merkezinde de çalışmalar aralıksız sürüyor. Ayak pedalları sayesinde el değmeden açılabilen yeraltı çöp konteynerleri, görüntü kirliliğini engellemesi yanında çevreye kötü koku ve bakteri yayılmasını da önlüyor.

Darıcalılar'a verdiği sözü yerine getirmek için canla başla çalıştıklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca'da Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte altyapı çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Biz de Darıca Belediyesi olarak vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmak için çalışıyoruz. Aşıroğlu'nda çöp konteynerlerini yer altına aldık. Söz verdiğimiz gibi diğer caddelerimizde de prestij cadde uygulamalarımız devam ediyor. Şu anda Darıca merkezde çöp konteynerini yer altına alıyoruz. Kale Park çevresi, Çınarlatı Meydanı bölgesi, Darıca Seyir Köşkü bölgesi, Kavala ile İstasyon Caddesi'nin kesiştiği bölgeler başta olmak üzere merkezde çalışmalarımız sona geldi. Ekiplerimiz belirlenen program dahilinde diğer caddelerde de aynı şekilde çalışmaları gerçekleştirecek" dedi.

Darıca'da vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamlarda yaşamlarını sürdürmelerini amaçladıklarını ve daha modern ve yaşanabilir bir Darıca'yı hedeflediklerini kaydeden Başkan Bıyık, "Prestij cadde uygulamalarımızla modern ve geniş kaldırımları ve aydınlatmalarıyla ilçemize yakışan caddeleri hayata geçirmek istiyoruz. Darıca halkı her şeyin en güzeline layık. Daha temiz bir Darıca için attığımız bu tür adımlarla Darıcamızı çağdaş ve modern görünümüyle herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir kent haline getiriyoruz" diye konuştu.

Yeraltı çöp konteyner sisteminin hizmete girmesinden memnun olan vatandaşlar ise, proje nedeniyle Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve ekibine teşekkür etti. - KOCAELİ