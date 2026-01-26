Darıca'da denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Darıca'da denizde erkek cesedi bulundu

Haberin Videosunu İzleyin
Darıca\'da denizde erkek cesedi bulundu
26.01.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Darıca\'da denizde erkek cesedi bulundu
Haber Videosu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizde bulunan erkek cesedi, kimlik tespiti için Adli Tıp'a kaldırıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Kimlik tespiti için ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay, saat 14.00 sıralarında ilçenin Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde bugün saat 14.00 sıralarında bir sitenin iskelesinin açıklarında, deniz yüzeyinde hareketsiz duran erkeği görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından denizden çıkarılarak tekneye alınan ceset, iskeleye getirildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan ilk incelemede, 50'li yaşlarda olduğu belirlenen cesette bozulmalar tespit edildi. Ceset, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Gebze Fatih Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Yerel Haberler, Güvenlik, Adli Tıp, Kocaeli, Olaylar, Darıca, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darıca'da denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Proje okullarında mülakat“ iddiasına yanıt "Proje okullarında mülakat" iddiasına yanıt
Gazetecinin sır ölümü Evinde cansız bedeni bulundu Gazetecinin sır ölümü! Evinde cansız bedeni bulundu
Galatasaray, Yaser Asprilla’yı KAP’a bildirdi İşte transferin maliyeti Galatasaray, Yaser Asprilla'yı KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti
Hazal Kaya’dan ilginç çıkış: Daha Tarkan’la tanışmadım Hazal Kaya'dan ilginç çıkış: Daha Tarkan'la tanışmadım
Antalyaspor 7 maç aradan sonra kazandı Antalyaspor 7 maç aradan sonra kazandı
Gaziantep’te 4.1 büyüklüğünde deprem Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem
Cezaevi arkadaşlarının tartışması kanla son buldu Cezaevi arkadaşlarının tartışması kanla son buldu
Aston Villa, deplasmanda Newcastle United’a şans tanımadı Aston Villa, deplasmanda Newcastle United'a şans tanımadı
Fenerbahçe’ye yıldız oyuncusundan kötü haber Fenerbahçe'ye yıldız oyuncusundan kötü haber

16:26
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher’den büyük müjde
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde
16:16
Oranlar alam veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita
Oranlar alam veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
16:12
Kap geldi Beşiktaş yıldız ismin bonservisini 13 milyon euroya aldı
Kap geldi! Beşiktaş yıldız ismin bonservisini 13 milyon euroya aldı
15:47
Muhittin Böcek iddianamesinde şok detaylar Boşanma masrafı 55,2 milyon lira
Muhittin Böcek iddianamesinde şok detaylar! Boşanma masrafı 55,2 milyon lira
15:10
Türkiye’nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
14:24
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
13:58
ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 16:47:28. #7.11#
SON DAKİKA: Darıca'da denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.