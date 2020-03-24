Darıca'da duraklar ve çöp konteynırları dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Darıca'da duraklar ve çöp konteynırları dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Darıca'da duraklar ve çöp konteynırları dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla ilçe genelinde bulunan duraklar ve çöp konteynırları düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Darıca'da duraklar ve çöp konteynırları dezenfekte ediliyor, System.String[]

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla ilçe genelinde bulunan duraklar ve çöp konteynırları düzenli olarak dezenfekte ediliyor.


Dünyayı etkileyen ve Türkiye'de de görülen korona virüs salgınına karşı önemli adımlar atan ve tedbirleri arttıran Darıca Belediyesi, özellikle vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Hastane, sağlık ocakları, çocuk parkları, halk otobüsleri, taksiler, eczaneler ve kamu kurumlarını belirli periyotlarla dezenfekte eden Darıca Belediyesi, otobüs durakları ve çöp konteynırlarını da her gün düzenli olarak dezenfekte ediyor. Ana caddeler ve mahallelerde bulunan çöp konteynırlarını dezenfekte eden Darıca Belediyesi, otobüs duraklarında da aynı işlemi uyguluyor.


Her gün düzenli olarak Darıca'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda çalışmalar gerçekleştiren Darıca Belediyesi, virüs salgınını önlemek için gece gündüz çalışırken cadde ve sokaklarda yıkama işlemleri de gerçekleştiriyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da korona virüs önlemleri için Darıca'da gerekli tedbirleri aldıklarını ifade ederek vatandaşlardan da sürece destek vermelerini istedi. Darıcalılara evlerinde kalmaları çağrısını her fırsatta yineleyen Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşların sağlığı ve huzuru için çalışmaların devam edeceğini söyledi. - KOCAELİ

Muzaffer Bıyık, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:28 Kaynak: İHA

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