Darıca'da en çok plastik kapak toplayan öğrenciler ödüllendirildi

Darıca
'da çocuklara çevre bilinci aşılamak için düzenlenen plastik kapak toplama yarışmasında dereceye giren ilkokul öğrencilerine ödül verildi.
Darıca Kemal Ali
Gül İlkokulu tarafından çocuklara çevre bilinci aşılamak amacıyla eğitim-öğretim döneminin başında başlatılan kapak toplama yarışması sona erdi.
Öğrenciler, dönem boyunca topladıkları atık kapakları çuvalların içine koyup aileleriyle birlikte okula getirdi.
Okulda yapılan tartım işleminin ardından 126 kilogram kapak toplayan dördüncü sınıf öğrencisi Gökay Berat Demirci
birinci oldu. Demici, tablet bilgisayarla ödüllendirildi.
101 kilogram kapakla ikinci olan ikinci sınıf öğrencisi Zülal Aktaç'a scooter hediye edilirken, 80 kilogram kapak toplayarak üçüncü olan birinci sınıf öğrencisi Sinem Yıldız'a kırtasiye seti ödülü takdim edildi.
Okul müdürü Ercan İnce
, öğrencilere çevre bilincini aşılamak amacıyla düzenledikleri kampanyaya destek veren velilere teşekkür etti.
Ödül töreninin ardından öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları objelerin yer aldığı sergi gezildi.