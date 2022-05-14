Darıca'da hastane yemekhanesinden yemek yiyen bazı çalışanların zehirlendiği iddiasına açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Darıca'da hastane yemekhanesinden yemek yiyen bazı çalışanların zehirlendiği iddiasına açıklama Açıklaması

14.05.2022 16:38
Darıca'da hastane yemekhanesinden yemek yiyen bazı çalışanların zehirlendiği iddiasına açıklama Açıklaması

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hastane yemekhanesinden yemek yiyen bazı çalışanların zehirlendiği iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hastane yemekhanesinden yemek yiyen bazı çalışanların zehirlendiği iddialarıyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, hastane yemekhanesinde yemek yiyen 200 kişinin zehirlendiğine dair, bazı basın organlarında çıkan yanlış, yanlı ve maksatlı haberlere cevap verme zarureti doğduğu belirtildi.

Hastanede, 12 Mayıs'ta öğle yemeği olarak et döner ve pirinç pilavı çıktığı, bu yemeğin hem çalışanlara hem de hasta ve refakatçilere verildiği aktarılan açıklamada, 13 Mayıs'ta çalışanlardan birkaçının gıda zehirlenmesine benzer şikayetlerle hastane acil servisine başvurduğu kaydedildi.

Tüm birimlerin seferber edildiği, gerek hastane acil servisinde gerekse hastane mutfağında araştırma ve incelemelerin derhal başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Bu durumun henüz hastanemiz yemeğinden olup olmadığı bile belli değilken tarafımızca Tarım ve Orman Bakanlığı aranmış ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yemekten numune alınması talep edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"Başvuru sayısı yaklaşık olarak 80-90 kişi"

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından numunelerin alındığı ve laboratuvara gönderildiği belirtilen açıklamada, aynı yemekten çalışan personel haricinde diğer bazı kurum çalışanları, hastalar ve refakatçilerin de yediği ancak şu ana kadar çalışanlar haricinde bu durumla alakalı herhangi bir sağlık kuruluşuna başvuru yapıldığına dair bir bilginin taraflarına ulaşmadığı anlatıldı.

Haberlerde konu olan 200 çalışan sayısının doğruyu yansıtmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başvuru sayısı yaklaşık olarak 80-90 kişi olup, bunların birçoğu ayaktan tedaviyle ikametlerine gönderilmiştir. Normal zamanlarda da hastanemiz yemeklerinden şikayetçi olan bir personelimiz veya hastamız olduğunda da derhal işlemlerin yapıldığını ve hiçbir şikayetin göz ardı edilmediğini, hastanemizde kalitenin artırılması hususunda sürekli olarak çalışmalarımızın devam ettiğini belirtir, hastanemiz hakkında çıkan asılsız, mesnetsiz ve kaynağı belli olmayan haberleri yapan basın organları hakkında yasal haklarımızın saklı tutulduğunu bildirmek isteriz. Hastanemiz yaklaşık 500 bin nüfusa hizmet veren ve başarılı çalışmalarıyla halkımızın takdirini kazanmış olan bir kurumdur. Henüz çok üzücü fakat sebebi belli olmayan vakalar için hemen suçlu ilan edilip, kurumumuzun saygınlığını bitirmeye çalışan basın organlarını kınıyor, durumu halkımızın takdirlerine sunuyoruz."

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Kaynak: AA

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