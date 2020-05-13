Darıca'da hemşireler unutulmadı - Son Dakika

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla korona virüs sürecinin fedakar sağlık çalışanlarından hemşirelerin günlerini kutlayarak çiçek takdim etti.



Darıca protokolü, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası'nda Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşireleri ziyaret etti. Programa Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, Darıca İlçe Sağlık Müdürü Ulaş Doğan, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve sağlık personeli katıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, protokol ile birlikte hemşireleri tek tek ziyaret ederek hemşireler gününü kutladı ve çiçek takdim etti.



Hemşirelerin sağlık çalışanlarının en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Özellikle korona virüs salgınına karşı sağlık ordumuz büyük bir özveriyle fedakarca çalıştı. Hemşirelerimiz de sağlık ordumuzun en önemli unsurlarında biri. Bu mücadelede üzerlerine büyük görevler düşen hemşirelerimize minnettarız. Şüphesiz her birinin görevlerini en iyi şekilde yaptıklarını biliyoruz. Bu zor süreçlerde ülkemiz için elinden geleni yapan gece gündüz demeden fedakarca çalışan hemşireler ve bütün sağlık çalışanlarına şükranlarımı iletiyorum. Sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde büyük bir fedakarlıkla hizmet sunan hemşirelerimizin 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" dedi.



Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler yaşanırken sağlık personeli ve hemşirelere moral vermek için renkli balonlar havaya uçuruldu. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş ve hemşireler, duydukları memnuniyeti dile getirerek kendilerini yalnız bırakmayan ve destek veren protokole teşekkür ettiler. - KOCAELİ