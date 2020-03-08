Darıca'da hizmetler hız kesmiyor - Son Dakika
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Darıca'da hizmetler hız kesmiyor

6 saat önce

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahallelerde gerçekleştirdiği 'Gönül Buluşması' programına devam ediyor.

Darıca'da hizmetler hız kesmiyor, System.String[]

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahallelerde gerçekleştirdiği 'Gönül Buluşması' programına devam ediyor.


Mahallelerde gerçekleşen Gönül Buluşmaları'nın onuncusu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde gerçekleşti. Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde gerçekleşen halk buluşmasına Başkan Bıyık'ın yanı sıra AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarı, partililer, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Bu kapsamda projeler hakkında bilgi veren Başkan Bıyık, "Her mahallemizde gönül buluşmaları gerçekleştirerek vatandaşlarımızı dinliyoruz. Fevzi Çakmak Mahallesi bizim için önemli. Yapacağımız çalışmalarla Fevzi Çakmak Mahallemize değer katacağız. Çarşamba Pazarı'nın olduğu alanda atıl bir yer vardı. Buradan sizlerin aracılığıyla mahalle sakinlerimize müjde vermek istiyorum. Orada güzel bir yeşil alan yapacağız. Projesini hazırlıyoruz. Çocuklar ve gençler için sosyal donatı alanlarının olduğu şelaleli bir park yapacağız. İçinde sosyal tesisi ve yeşil alanlarının da yer aldığı bölgemize değer kazandıracak modern bir proje olacak" dedi.


Darıca için önemli olan metro projesinde de çalışmaların başladığını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca- Gebze Metro projesinde çalışmalar başladı. Metro Fevzi Çakmak Mahallesi'nin ortasından geçecek. Darıca Cumhuriyet Meydanı'nda ilk kazma vuruldu. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Metro çalışması Bakanlığa devredilmişti. İnşallah çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak. Kocaeli'nin ilk millet bahçesinde ikinci etap bitti. Büyükşehir belediyemiz yoğun bir çalışmayla ikinci etabı bitirdi. Yine Büyükşehir tarafından Darıca'nın altyapısı için 61 Milyon TL'lik yatırım yapılıyor. Aşıroğlu Caddesi'nde çalışmalar başladı. Ben buradan sizlerin aracılığıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, devam eden çalışmaları anlattıktan sonra mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi. Tek tek söz alan vatandaşlar taleplerini ve sorunlarını dile getirirken Başkan Bıyık da bütün sorunları dinleyerek notlar aldı. Başkan Bıyık, "Sizlerin gündemi bizim gündemimiz olacak. Gönül Buluşmaları ile mahallelerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorunlarınızı birinci ağızdan dinliyoruz. Bu toplantılarımız belirli aralıklarla devam edecek" şeklinde konuştu. Mahalle sakinleri de kendilerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık'a teşekkür etti. - KOCAELİ

Muzaffer Bıyık, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:13 Kaynak: İHA
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