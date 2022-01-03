Darıca'da iki önemli cadde birbirine bağlandı - Son Dakika
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Darıca'da iki önemli cadde birbirine bağlandı

03.01.2022 10:48
Darıca'da iki önemli cadde birbirine bağlandı

Darıca'dan Gebze Otogara alternatif ve konforlu bir yolculuk için yenilenen Cengiz Topel ile Şehit Gökhan Hüseyinoğlu caddeleri birleştirildi

Darıca'daki Cengiz Topel Caddesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan üstyapı çalışması ile duble yol haline getirilmişti. Bu cadde ile Şehit Gökhan Hüseyinoğlu Caddesi'ni birbirine bağlamak için çalışma gerçekleştiren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, iki cadde arasındaki bağlantı yolu çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışma ile Darıca'dan Gebze Otogar yönüne ulaşımda alternatif ve konforlu bir yol oluşturuldu.

350 METRELİK YOL, 130 TAŞ DUVAR, BİN 500 METREKARE KALDIRIM

Çalışma dahilinde her iki cadde arasına 350 metrelik 2x2 şeklinde yol inşa edildi. Yolun Batı tarafına (Cami tarafı) en yüksek yeri 10 metre olan 130 metre uzunluğunda taş duvar inşa edildi. Çalışmalar kapsamında yayaların rahat bir şekilde yürüyebilmesi için bin 500 metrekare kaldırım imalatı yapılırken ayrıca iş dahilinde 300 metre yağmursuyu hattı, 3 bin ton PMT ve bin 300 ton binder tabakası, 2 bin 250 alt temel malzemeleri serilirken yine yolun çizgileri de çizildi. Yakın zamanda çevre düzenlemelerinin yapılacağı bölgede iki cadde arasına inşa edilen dönel kavşaktaki çalışmalarda devam ediyor.

GEBZE OTOGARA ALTERNATİF YOL

Cengiz Topel ile Şehit Gökhan Hüseyinoğlu caddeleri arasındaki kısmın tamamlanmasıyla Darıca'dan Gebze Otogara 1493/1 sokak ve Dr. Zeki Acar Caddesi kullanılarak alternatif bir ulaşım sağlandı. Yine Gebze Otogar yönünden gelen araçlar, İstasyon Caddesindeki trafiğe takılmadan Darıca sahile konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşabiliyor.

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Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Şehit, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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