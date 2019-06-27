Son Dakika Haberleri: Darıca'da ilaçlama çalışmaları sürüyor
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Darıca'da ilaçlama çalışmaları sürüyor

1 saat önce

Darıca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaz ayların gelmesiyle birlikte başlattıkları ilçe mahallelerdeki sivrisinek ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Darıca'da ilaçlama çalışmaları sürüyor, System.String[]
Darıca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaz ayların gelmesiyle birlikte başlattıkları ilçe mahallelerdeki sivrisinek ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Darıca Belediyesi havaların iyice ısınmasıyla birlikte ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı araçlarla on dört mahallenin tamamında haftanın yedi günü devam eden çalışmalarda özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde ilaçlama çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Darıca'da mevcut on dört mahallenin de sabah ve akşam olmak üzere farklı gün ve saatlerde ilaçlandığı ve ilaçlama saatlerinin de vatandaşların rahatsız olmayacağı şekilde ayarlandığı ifade edildi.

Belediye yetkilileri vatandaşlara da uyarılarda bulunarak, "Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan sinekler için ilaçlama ekiplerimiz her gün düzenli olarak ilaçlama çalışmalarına devam etmektedirler. Bu noktada vatandaşlarımızdan da bu mücadeleye destek istiyoruz, Bilindiği üzere sivrisinekler yasayabilmek ve üreyebilmek için suya ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple mahallenizde veya çevrenizde sivrisineklerin üremesine imkan sağlayan kova, bidon, saksı altlığı, atık lastik vb. yerlerde su birikintilerinin önlenmesi, üstlerinin kapatılması veya dökülmesi, sivrisinek mücadelesinde en etkili ve kalıcı çözümdür" dedi.

Yetkililer çalışmaların yaz sonuna kadar süreceği bildirdi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:53 Kaynak: İHA
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