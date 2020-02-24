Darıca'da inşaat temelinde kayma meydana geldi - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu inşaat çevresinde bulunan 2 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.



Olay 17.00 sıralarında Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Altun Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Altun Sokak'ta devam eden bir inşaat çalışması sırasında perde beton demirlerinin döşendiği esnada toprak kayması meydana geldi. Kayma sırasında 1 işçi kaçmaya çalışırken düşerek yaralandı. Olay sonrasında bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri geldi. Kayma alanındaki 2 bina için ise tedbir amacıyla boşaltılma kararı verildi.



Yaralanan işçi, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Alana gelen Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Abdullatif Özkan, yetkililerden bilgi aldı. 2 binada 4 dairede hasar olmadığını fakat güvenlik nedeniyle boşaltılacağını söyledi. Zabıta ekipleri ailelere binalarda kalmamaları konusunda uyardı. - KOCAELİ