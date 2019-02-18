Darıca'da Kavga: 2 Yaralı
1 saat önce
Darıca'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Darıca
'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cami Mahallesi Dudayev Parkı'nda iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada, B.T. (19) bıçakla, A.K. de darbedilmek suretiyle yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Farabi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili İ.U. (19) gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:17 Kaynak: AA
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