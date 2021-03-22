Darıca'da kentsel dönüşüm sürüyor - Son Dakika

Darıca'da kentsel dönüşüm sürüyor

22.03.2021 10:27
Darıca'da kentsel dönüşüm sürüyor, System.String[]

Darıca Belediyesi'nin Emek Mahallesi 256 Evler Kentsel Dönüşüm Projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Darıca Belediyesi'nin Emek Mahallesi 256 Evler Kentsel Dönüşüm Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında 80 daireden oluşan ilk etap teslimatın ise mayıs ayında yapılacağı ve hak sahiplerinin oturmaya başlayacağı belirtildi.

Depremde hasar görmüş binaların yıkılarak yerine daha modern ve sağlam yapılar yapılmasını amaçlayan Darıca Belediyesi, bu kapsamda ilk olarak Emek Mahallesi 256 Evler bölgesinde kentsel dönüşüm çalışması başlattı. Geleceğe huzurla bakan yeni Darıca için çalıştıkların ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilk etapta Emek Mahallesi 256 Evler'de belediyenin garantörlüğünde 329 dairelik kentsel dönüşümün startını verdiklerini söyledi.

"Çalışmalar sürüyor"

168 hak sahibi ile teker teker görüşülerek evler yıkılırken, yerine 329 dairelik modern ve sağlıklı binalar yapılıyor. 256 Evler bölgesinde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bloklar da bir bir yükseliyor. Toplam 10 blok ve 329 daireden oluşan 256 Evler Kentsel Dönüşüm Projesinde 3 adet de dükkan bulunuyor. Proje, sığınak, su deposu, açık teras, çift asansör, açık ve kapalı otopark, yeşil alan ve park ile sosyal donatı alanlarından oluşuyor. Proje kapsamında 80 daireden oluşan ilk etap teslimatın ise mayıs ayında yapılacağı ve hak sahiplerinin oturmaya başlayacağı belirtildi.

"Kentimizi yeniliyoruz"

Darıca genelinde kentsel dönüşüm projelerini yaygınlaştırmak istediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Kentsel dönüşüm kapsamında Emek Mahallesi 256 Evler bölgesinde yıkımların ardından inşaat çalışmaları başladı. 168 hak sahibiyle birebir görüşüp, anlaşarak geldik bugünlere. Hemşerilerimizin rızasını alarak, dönüşümü gerçekleştiriyoruz. İnşallah en kısa zamanda belediyemizin garantörlüğünde kentsel dönüşüm tamamlandığında burada yaşayan mahalle sakinlerimiz daha güzel ve daha modern yapılarda yaşayacak. Bölgeyi Darıca'ya yakışır şekilde daha modern bir yapılaşmayla taçlandıracağız. Benzer kentsel dönüşüm uygulamalarını diğer mahallelerimizde de gerçekleştirerek kentimizi yenilemek istiyoruz. Şimdiden yapılan çalışmalar hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - KOCAELİ

Darıca'da kentsel dönüşüm sürüyor
Darıca'da kentsel dönüşüm sürüyor
Darıca'da kentsel dönüşüm sürüyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Darıca'da kentsel dönüşüm sürüyor - Son Dakika


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