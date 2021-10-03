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Darıca'da kömürlük yangını - Son Dakika

Darıca'da kömürlük yangını

03.10.2021 14:09
Darıca'da kömürlük yangını, System.String[]

Darıca ilçesinde bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde büyümeden söndürüldü.

Darıca ilçesinde bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde büyümeden söndürüldü.

Olay, Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesindeki bir apartmanın arka bahçesinde bulunan kömürlükte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kömürlükten dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Dumanlar, ekiplerin müdahalesi neticesinde büyümeden kontrol altına alındı, kömürlükte ise maddi hasar oluştu. - KOCAELİ

Darıca'da kömürlük yangını
Darıca'da kömürlük yangını
Darıca'da kömürlük yangını
Darıca'da kömürlük yangını
Darıca'da kömürlük yangını

İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Darıca'da kömürlük yangını - Son Dakika


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