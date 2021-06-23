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Darıca'da kurban pazar alanı satışları başladı - Son Dakika

Darıca'da kurban pazar alanı satışları başladı

23.06.2021 11:55
Darıca'da kurban pazar alanı satışları başladı, System.String[]

Darıca Belediyesi, kurban pazarı satış alanlarının fiyatlarını belirledi.

Darıca Belediyesi, kurban pazarı satış alanlarının fiyatlarını belirledi. 65, 100 ve 200 metrekare olarak belirlenen kurban satış alanları için kura çekimi 2 Temmuz'da noter huzurunda yapılacak.

Darıca'da kurulacak olan kurbanlık satış alanında altyapı çalışmalarını sürdüren Darıca Belediyesi, satış alanının fiyatlarını da belirledi. 65, 100 ve 200 metrekare olarak belirlenen kurban satış alanları için kura çekimi ise 2 Temmuz Cuma günü saat 16.00'da Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde noter huzurunda yapılacak. Kurban satış alanı almak isteyen vatandaşların, Darıca Belediyesi'ne müracaat ederek, 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 24.00'a kadar belirlenen bankaya ücretlerini yatırmaları gerekiyor. İlgilenen vatandaşların kurban pazarı satış alanları ve fiyatları için 0541 461 82 55 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecekleri belirtildi.

Çalışmalar tamamlanıyor

Öte yandan Darıca'da kurulacak olan kurban satış alanı için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Kurban satış alanında duş, mescit, tuvalet ve büfe gibi alanlar bulunacak. Halkın daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda kurban alım işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için alanda, veteriner eşliğinde sürekli kontroller yapılacak. Özellikle sineklere karşı da etkin bir mücadele yürütecek olan ekipler her gün alanı ilaçlayacak. - KOCAELİ

Noter, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Darıca'da kurban pazar alanı satışları başladı - Son Dakika


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