Son Dakika Haberleri: Darıca'da Lüks Villaya Fuhuş Operasyonu

Darıca'da Lüks Villaya Fuhuş Operasyonu

1 saat önce

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 3 ay önce kiraladıkları lüks villada fuhuş yaptıran 1'i kadın 2 kişi ile yabancı uyruklu 3 kadın polisin operasyonu ile yakalandı.

Darıca'da Lüks Villaya Fuhuş Operasyonu, System.String[]
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 3 ay önce kiraladıkları lüks villada fuhuş yaptıran 1'i kadın 2 kişi ile yabancı uyruklu 3 kadın polisin operasyonu ile yakalandı.

Darıca Pirireis Mahallesi Yelkenkaya mevkiindeki lüks villayı 3 ay önce kiralayan Ö.S. (55), yapılan ihbar sonucu Darıca Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı. Lüks villayı gözetim altında tutan polis, fuhuş yapmak için binaya giren çıkanları tespit etmesinin ardından operasyon düzenledi. Gece villaya yapılan baskında fuhuş yaptırdığı belirlenen Ö.S., fuhşa aracılık ettiği tespit edilen Özbek uyruklu G.E. (28) ile fuhuş yaptıkları belirlenen Özbek uyruklu Z.B. (35), N.A. (26) ve Kazakistan uyruklu B.A. (23) gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.S. ve G.E. tutuklanırken, yabancı uyruklu 3 kadın ise yapılan muayenelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:34 Kaynak: DHA

Kocaeli, Darıca, 3. Sayfa
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