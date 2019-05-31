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Darıca'da memnuniyet anketi

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla şeffaf belediyecilik anlayışı kapsamında vatandaşlara yönelik memnuniyet anketi başlatıldı.

Darıca'da memnuniyet anketi, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla şeffaf belediyecilik anlayışı kapsamında vatandaşlara yönelik memnuniyet anketi başlatıldı.

Darıca Belediyesi'nde vatandaşlara yönelik memnuniyet anketi uygulaması hayata geçirildi. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla şeffaf belediyecilik anlayışı kapsamında başlatılan uygulama ile belediyeye gelen vatandaşlar aldıkları hizmetler karşılığında belediyeden memnun ayrılıp ayrılmadıklarını anket yoluyla iletecekler. Belediyenin giriş katına konulan kiosk cihazı ile vatandaşlara "Bugün belediyemizden memnun kaldınız mı?" sorusu yöneltiliyor ve oy vermeleri isteniyor. Darıcalılar da hizmet aldıkları birimden memnun kalıp kalmadıklarını anket makinası aracılığıyla bildirme imkanı buluyor. Birimlerden aldıkları hizmeti değerlendirecek olan vatandaşların kullandıkları oylar gün sonunda rapor haline getirilecek.

Şeffaf belediyecilik kapsamında vatandaş memnuniyetini önemsediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Anket uygulamamızla belediyemize gelen vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda hizmet almalarını sağlamak istiyoruz. Belediyeyi evleri gibi görmeleri ve sırtlarını dayadıkları bir kurum olarak benimsemelerini arzu ediyoruz. Bu makamların asıl sahibi milletimizin kendisidir. Bizlere bu görevi halkımız emanet etti. Onların belediyemizden memnun ayrılmaları bizim önceliğimiz. Belediyemize gelen halkımızın aldığı hizmetten memnun kalarak buradan güler yüzle ayrılmasını önemsiyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:31 Kaynak: İHA
Muzaffer Bıyık, Darıca, Güncel
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