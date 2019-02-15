"Darıca'da Örnek Caddeler Oluşturacağız"

AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, işyeri ve ev ziyaretlerinin yanı sıra esnaf ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı buluşmalarda seçim beyannamesinde Darıca'da hayata geçireceği projeleri anlatarak Darıcalı vatandaşlardan destek istiyor. 9 yıl ilçe başkanlığı görevinde bulunduğu için Darıca'nın ihtiyaçlarını ve önceliklerini iyi bildiğini ifade eden Bıyık, yaptığı ziyaretlerde Darıcalıların da önerilerini ve sorunlarını birebir dinleyerek not alıyor.

ÖRNEK CADDE PROJELERİ

AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Darıca'da örnek cadde uygulamalarıyla modern caddeler oluşturacaklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın talep ve önerilerine önem veriyoruz. Bu kapsamda da örnek cadde uygulamalarıyla Darıca'daki caddelerimizi modern görünüme kavuşturacağız. Kaldırımlardan ışıklandırmalara kadar Darıca'ya yakışan örnek ve prestijli cadde projelerimizi hayata geçireceğiz" diye konuştu.