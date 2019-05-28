Son Dakika Haberleri: Darıca'da Ramazan denetimlerini sürüyor
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Darıca'da Ramazan denetimlerini sürüyor

3 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, ramazan ayı boyunca ilçede kurulan semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor.

Darıca'da Ramazan denetimlerini sürüyor, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, ramazan ayı boyunca ilçede kurulan semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor.

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, özellikle yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini arttırdı. Halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan denetimlerinde, Pazardaki satıcıların genel olarak kurallara uyduğu tespit edilirken tespit edilen bazı aksaklıklar nedeniyle cezai işlem uygulandı. Denetlemelerin periyodik olarak devam edeceğini belirten yetkililer, vatandaşların gönül rahatlığı içinde semt pazarlarından alışveriş yapabileceklerini ve eksiklik gördükleri noktalarda Zabıta Müdürlüğü'ne telefon ve internet yoluyla bilgi vermelerini istediler. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:56 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Zabıta Müdürlüğü, Darıca, Güncel
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