Darıca'da sel: 1 ölü (2)
2 saat önce
YARIN TOPRAĞA VERİLECEKKocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen selde yaşamını yitiren Elif Urhan'ın (26), yarın Gebze'de toprağa verileceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:11 Kaynak: DHA
YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen selde yaşamını yitiren Elif Urhan'ın (26), yarın Gebze'de toprağa verileceği öğrenildi.
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