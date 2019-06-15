Son Dakika Haberleri: Darıca'da sel: 1 ölü (2)
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Darıca'da sel: 1 ölü (2)

2 saat önce

YARIN TOPRAĞA VERİLECEKKocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen selde yaşamını yitiren Elif Urhan'ın (26), yarın Gebze'de toprağa verileceği öğrenildi.

Darıca'da sel: 1 ölü (2), System.String[]

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen selde yaşamını yitiren Elif Urhan'ın (26), yarın Gebze'de toprağa verileceği öğrenildi.


Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:11 Kaynak: DHA
Kocaeli, Gebze, Darıca, Güncel
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