Darıca'da sel, sandal battı, bodrum katlarını su bastı- HASTANEYE KALDIRILAN KADIN ÖLDÜ (2-EK)
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HASTANEDE ÖLDÜDarıca'da yaşanan sel felaketinde Nene Hatun Mahallesi Reşat Sokak üzerindeki bir marketin bodrum katındaki depoyu su bastı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:51 Kaynak: DHA
HASTANEDE ÖLDÜ
Darıca'da yaşanan sel felaketinde Nene Hatun Mahallesi Reşat Sokak üzerindeki bir marketin bodrum katındaki depoyu su bastı. Çalışanlar yemek yediği sırada aniden bastıran sel nedeniyle 2 çalışan su dolu depoda mahsur kaldı. Mahsur kalan çalışanlardan Birsen Akbay kendi çabasıyla bodrumdan çıktı. Akbay hastaneye kaldırılırken, suyun içerisinde mahsur kalan Elif Urhal, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden kurtarıldı. Ambulans ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif Urhal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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