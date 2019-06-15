Son Dakika Haberleri: Darıca'da sel, sandal battı, bodrum katlarını su bastı- HASTANEYE KALDIRILAN KADIN ÖLDÜ (2-EK)
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Darıca'da sel, sandal battı, bodrum katlarını su bastı- HASTANEYE KALDIRILAN KADIN ÖLDÜ (2-EK)

2 saat önce

HASTANEDE ÖLDÜDarıca'da yaşanan sel felaketinde Nene Hatun Mahallesi Reşat Sokak üzerindeki bir marketin bodrum katındaki depoyu su bastı.

Darıca'da sel, sandal battı, bodrum katlarını su bastı- HASTANEYE KALDIRILAN KADIN ÖLDÜ (2-EK), System.String[]

HASTANEDE ÖLDÜ
Darıca'da yaşanan sel felaketinde Nene Hatun Mahallesi Reşat Sokak üzerindeki bir marketin bodrum katındaki depoyu su bastı. Çalışanlar yemek yediği sırada aniden bastıran sel nedeniyle 2 çalışan su dolu depoda mahsur kaldı. Mahsur kalan çalışanlardan Birsen Akbay kendi çabasıyla bodrumdan çıktı. Akbay hastaneye kaldırılırken, suyun içerisinde mahsur kalan Elif Urhal, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden kurtarıldı. Ambulans ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif Urhal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:51 Kaynak: DHA
Darıca, Güncel
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