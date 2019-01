"Darıca'da Tekrar Birinci Parti Olacağız"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve yönetimi ile AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı'nda gerçekleşen ziyarete Başkan İbrahim Karaosmanoğlu'nun yanı sıra Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, AK parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık ve partililer katıldı. Ziyarette konuşan Başkan Karaosmanoğlu, "Bugüne kadar Darıca'da hep birinci parti olduk. Darıca her seçimde üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. 31 Mart yerel seçimlerinde tekrar birinci parti olacağımıza inanıyorum. Darıca'da Muzaffer Bıyık'a en güçlü desteği vermeliyiz" dedi.

BIYIK'IN SEÇİLMESİ HEPİMİZİN ONURU

AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık'ı tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Hem ilçe başkanımıza ve yönetimine hem de belediye başkan adayımıza hayırlı olsun diyor başarılar diliyorum. Bugüne kadar Darıca'da hep birinci parti olduk. Darıca her seçimde üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. 31 Mart yerel seçimlerinde tekrar birinci parti olacağımıza inanıyorum. Ama önümüzdeki yerel seçimlerde Darıca'da oyumuzu biraz daha arttırmalıyız. Her türlü seçim hazırlığını yaptık. Bu seçim sadece Muzaffer Bıyık'ın seçimi değil. Hepimizin seçimi. Muzaffer Bıyık'ın seçilmesi hepimizin onuru.

EN GÜÇLÜ DESTEĞİ VERMELİYİZ

Konuşmasının devamında "31 Mart seçimleri sadece yerel seçim anlamı taşımıyor" diyen Başkan Karaosmanoğlu, "Kazanılacak her oy AK Parti'ye katkı sağlayacak ve gelecek hedeflerimize daha emin adımlarla ilerlememizi sağlayacak. Teşkilatlar olarak her türlü fedakarlığı yaparak seçimden en güzel sonucu almak için çalışacağız. Biz her zamankinden daha güçlü olmak zorundayız. Sadece ülkemiz için değil, dünya mazlumları için de başarılı olmalıyız. O yüzden Darıca'da Muzaffer Bıyık'a en güçlü desteği vermeliyiz" diye konuştu.