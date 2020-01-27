Darıca'da toplanan yardımlar dualarla Elazığ'a gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Darıca'da toplanan yardımlar dualarla Elazığ'a gönderildi - Son Dakika

Darıca'da toplanan yardımlar dualarla Elazığ'a gönderildi

6 saat önce

Elazığ merkezli meydana gelen deprem sonrası Darıca Belediyesi'nin başlattığı ve vatandaşların yoğun destek gösterdiği yardım kampanyasında toplanan malzemeler, dualar eşliğinde deprem bölgesine uğurlandı.

Darıca'da toplanan yardımlar dualarla Elazığ'a gönderildi, System.String[]

Elazığ merkezli meydana gelen deprem sonrası Darıca Belediyesi'nin başlattığı ve vatandaşların yoğun destek gösterdiği yardım kampanyasında toplanan malzemeler, dualar eşliğinde deprem bölgesine uğurlandı.


Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrası tüm Türkiye adeta seferber olurken Darıca Belediyesi de yaraları sarmak için yardım kampanyası düzenledi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak başlattığı kampanya büyük ilgi gördü. 1 gün süren kampanya için Darıcalı vatandalar adeta seferber olurken getirilen ürünler Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde toplandı. Toplanan malzemeler tırlar okunan dualar eşliğinde deprem bölgesine gönderildi.


Uğurlama töreninde konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşlara yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür ederek, "Biz de Darıca'da Kızlıay'la ve STK'larla görüşerek kampanya başlattık. 24 saatte her taraf doldu taştı. Darıcalı hemşerilerime duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik denince akan suları durduran Darıcalı hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimiz hep birlikte buraları doldurdu. Kızılay Darıca Şubesi başkanı ve ekibine, Elazığlılar Derneği Eski Başkanı Tuncay Aksakal'a ve kıymetli vatandaşlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik içerisinde herkes bir taraftan tuttu ve el birliği ile toplanan yardımları AFAD'a ulaştıracağız" dedi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Darıcalı vatandaşlara kampanyaya ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Daha sonra malzemelerin yüklendiği tırlar, dualar eşliğinde yola çıktı. - KOCAELİ

Deprem, Elazığ, Darıca, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:17 Kaynak: İHA
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