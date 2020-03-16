Darıca'da vatandaşların sağlığı için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Darıca'da vatandaşların sağlığı için çalışmalar sürüyor

7 saat önce

Koronavirüs salgınına karşı önlem amaçlı ilçe genelinde tedbirleri arttıran Darıca Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak kullanım alanlarını her gün dezenfekte etmeye devam ediyor.

Darıca'da vatandaşların sağlığı için çalışmalar sürüyor, System.String[]

Koronavirüs salgınına karşı önlem amaçlı ilçe genelinde tedbirleri arttıran Darıca Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak kullanım alanlarını her gün dezenfekte etmeye devam ediyor.


Tüm Dünyayı etkisi altına alan Türkiye'de de görülen yeni koronavirüs salgınına karşı önlem amaçlı ilçe genelinde tedbirleri arttıran Darıca Belediyesi, önlemleri sıkı tutuyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla ilçe genelinde bulunan çocuk parkları, toplu taşıma araçları, okullar ve ibadethaneler gibi ortak kullanım alanları virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla düzenli olarak her gün dezenfekte ediliyor. Belediyenin kültür sanat etkinliklerini de ileri bir tarihe erteleyen Darıca Belediyesi aynı şekilde belediye uhdesinde faaliyet gösteren kütüphanenin de 1 Nisan'a kadar kapalı olacağını belirtti.


Darıca Belediyesi, vatandaşların da kişisel tedbirleri konusunda duyarlı olması gerektiğini belirterek, vatandaşların sağlığı ve huzuru için ne gerekiyorsa yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, devlet ve milletin el ele vererek salgını en az hasarla atlatacaklarını ve devletin resmi açıklamaları dışında hiçbir şeye itibar edilmemesini istedi. - KOCAELİ

Muzaffer Bıyık, Koronavirüs, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:05 Kaynak: İHA
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