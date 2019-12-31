Darıca'da yılbaşı öncesi denetimler arttı - Son Dakika

Darıca Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren iş yerlerinde tüketicilerin sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilmiş ürünleri tüketebilmesi için yılbaşı öncesi gıda satış noktalarına yönelik denetimleri sıklaştırdı.



Darıca Belediyesi zabıta ekipleri, yılbaşı nedeniyle iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı. Kuruyemişçi, büfe, lokanta, kasap pastane tekel büfeleri ve ekmek fırınlarını denetleyen ekipler, tüketime sunulan gıdaların sağlıklı olup olmadığı, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, son tüketim tarihlerine uygunluk, iş yerinin ticari faaliyet göstermesi için temin edilmesi gereken belgeler gibi hususları inceledi. Denetimlerde eksiklikleri bulunan işletmelere gerekli uyarılar ve cezai işlemler uygulandı. Semt pazarlarında açık alanda yasak olmasına rağmen ekmek satışı yapanlar hakkında işlem yapılırken ekmeklerin de toplandığı belirtildi.



Vatandaşların huzurlu alış veriş yapabilmesi için Zabıta ekiplerince yapılan kontrollerde, genel olarak eksik bir durumun olmadığı belirtilirken bazı iş yerlerine ise gerekli uyarıların yapıldığı, halkın huzuru ve sağlığı için denetimlerin devam edeceği, tüketicilerden gelen talep ve şikayetlerin dikkate alınarak gerekli çalışmaların yapıldığı ifade edildi. - KOCAELİ