Darıca'da Yılın İlk Meclis Toplantısı Yapıldı
1 saat önce
Darıca Belediyesi yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Darıca
Belediyesi yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Darıca Belediyesi 2019 yılının ilk meclis toplantısını yaparken, toplantıda denetim komisyonu üyelikleri seçimi yapıldı. Yapılan seçimde Denetim Komisyonu Üyeliğine Ak Parti
Grubundan Habip Uluoğlu, Recep Aydın
ve Nurgül Kahveci seçildiler. Toplantı öncesi 1 yıllık süreyi değerlendiren Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak
, ilçede önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Karabacak, "2004 yılında yüzde 34 oy ile geldiğimiz görevde 2014 yılında yapılan seçimlerde yüzde 50 oy aldık. Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde halkımızın yapılan çalışmaları göz önünde bulundurarak sandığa gidip oylarını verecektir. Görev yaptığımız 15 yıl boyunca ilçemizde büyük bir değişim yaşattık"dedi.
Yılın ilk meclis toplantısı, denetim komisyonu üyelikleri seçimi ve gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:57 Kaynak: İHA
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