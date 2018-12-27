Son Dakika Haberleri: Darıca'da Zabıta Denetimlerini Artırdı

Darıca'da Zabıta Denetimlerini Artırdı

51 dakika önce

Darıca Belediyesi zabıta ekipleri, tarafından birçok iş yerinde denetim yapıldı.

Darıca'da Zabıta Denetimlerini Artırdı, System.String[]
Darıca Belediyesi zabıta ekipleri, tarafından birçok iş yerinde denetim yapıldı.

Darıca Belediyesi zabıta ekipleri, tarafından ilçede faaliyet gösteren iş yerlerinde tüketicilerin sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilmiş ürünleri tüketebilmesi için yılbaşı öncesi gıda satış noktalarına yönelik denetimleri sıklaştırdı. İlçede büfe, lokanta, kasap, pastane, tekel büfeleri ve ekmek fırınlarını denetleyen ekipler, tüketime sunulan gıdaların sağlıklı olup olmadığı, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, son tüketim tarihlerine uygunluk, iş yerinin ticari faaliyet göstermesi için temin edilmesi gereken belgeler gibi hususları inceledi. Denetimlerde eksiklikleri bulunan işletmelere gerekli uyarılar ve cezai işlemler uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini söyledi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:34 Kaynak: İHA

Darıca, Zabıta, Güncel
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