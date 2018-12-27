Darıca'da Zabıta Denetimlerini Artırdı
51 dakika önce
Darıca Belediyesi zabıta ekipleri, tarafından birçok iş yerinde denetim yapıldı.
Darıca
Belediyesi zabıta ekipleri, tarafından birçok iş yerinde denetim yapıldı.
Darıca Belediyesi zabıta ekipleri, tarafından ilçede faaliyet gösteren iş yerlerinde tüketicilerin sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilmiş ürünleri tüketebilmesi için yılbaşı öncesi gıda satış noktalarına yönelik denetimleri sıklaştırdı. İlçede büfe, lokanta, kasap, pastane, tekel büfeleri ve ekmek fırınlarını denetleyen ekipler, tüketime sunulan gıdaların sağlıklı olup olmadığı, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, son tüketim tarihlerine uygunluk, iş yerinin ticari faaliyet göstermesi için temin edilmesi gereken belgeler gibi hususları inceledi. Denetimlerde eksiklikleri bulunan işletmelere gerekli uyarılar ve cezai işlemler uygulandı. Zabıta Müdürlüğü
denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini söyledi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:34 Kaynak: İHA
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